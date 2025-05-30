Mersin Tarsus'ta Hayat Boyu Öğrenme Haftası Kapsamında Resim Sergisi Açıldı
Tarsus Müzesi'nde açılan yıl sonu resim sergisinde, Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin yaptığı 70 eser ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
Mersin'in Tarsus ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında yıl sonu resim sergisi açıldı.
Tarsus Müzesi'ndeki sergide, Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerince yapılan 70 resim ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Kaymakam Mehmet Ali Akyüz ve beraberindekiler, kursiyerlerin resimlerini inceledi.
Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel