Mersin Tarsus'ta Hayat Boyu Öğrenme Haftası Kapsamında Resim Sergisi Açıldı

Mersin Tarsus'ta Hayat Boyu Öğrenme Haftası Kapsamında Resim Sergisi Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarsus Müzesi'nde açılan yıl sonu resim sergisinde, Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin yaptığı 70 eser ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında yıl sonu resim sergisi açıldı.

Tarsus Müzesi'ndeki sergide, Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerince yapılan 70 resim ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Kaymakam Mehmet Ali Akyüz ve beraberindekiler, kursiyerlerin resimlerini inceledi.

Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Luka Modric'in Arda Güler için söylediği sözler İspanya'ya damga vurdu

Modric'in Arda Güler için söylediği sözler İspanya'ya damga vurdu
Tarifeli uçakta sürpriz yolcu! Ünlü şarkıcıyı gören bir daha baktı

Tarifeli uçakta sürpriz yolcu! Ünlü şarkıcıyı gören bir daha baktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonları heyecanlandıran sözler! Yeni müjdeler geliyor

Erdoğan'dan milyonları heyecanlandıran sözler! Yeni müjdeler geliyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Gece yarısı gizemli olay! Darp edilen kadın hayatını kaybetti

Gece yarısı gizemli olay! Kaza ihbarında gerçek bambaşka çıktı
Survivor'dan diskalifiye edilen Almeda Baylan, yeni mesleğini duyurdu

Survivor'dan diskalifiye edilmişti! Yeni mesleğini açıkladı
Galatasaray kutlamalarında tuttuğu takımı söyleyen Zeynep Bastık yuhalandı

Galatasaray kutlamalarında tuttuğu takımı söyleyen Zeynep Bastık yuhalandı
Bodrum'da ayağına ağırlık bağlayarak denize atlayan adam hayatını kaybetti

Ayağına ağırlık bağlayıp denize atlayan iş insanı hayatını kaybetti
Mertens'e sürpriz talip: Futbolu bırakma, 1 sezon bizimle oyna

Mertens'e sürpriz talip: Futbolu bırakma, 1 sezon bizimle oyna
Beyninde tümör olduğu iddia edilmişti! Elçin Sangu'dan ilk açıklama

Beyninde tümör olduğu iddia edilmişti! İlk açıklama geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.