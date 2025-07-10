Mersin Tarsus'ta Gıda Ürünleri Denetimi: 895 Bin Lira Ceza Kesildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Tarsus ilçesinde, ocak-haziran dönemi boyunca gıda ürünü satan 1383 işletmede denetim yapıldı ve kurallara uymayan işletmelere toplamda 895 bin 38 lira ceza kesildi. Denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde ocak-haziran döneminde gıda ürünü satılan 1383 işletmede denetim yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün açıklamasına göre, yılın ilk 6 ayında aralarında market ve fırınların da olduğu 1383 iş yeri incelendi.

Denetimde, kurallara uymadıkları belirlenen işletmelere toplamda 895 bin 38 lira ceza uygulandı.

Gıda ürünü satışı yapan işletmelere yönelik denetimler devam edecek.

Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel
Hadise'den ters köşe! Makyajsız kareleri hayranlarını mest etti

Hadise'den ters köşe! Makyajsız kareleri hayranlarını mest etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü markaların ürünlerinin satışı yasaklandı! Hepsi piyasadan toplatılıyor

Ünlü markaların ürünlerinin satışı yasaklandı! Hepsi toplatılıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.