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Mersin Tarsus'ta Evde Yangın Çıktı

Mersin Tarsus'ta Evde Yangın Çıktı
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Mersin'in Tarsus ilçesinde Akgedik Mahallesi'nde bir evin son katında çıkış nedeni henüz bilinmeyen bir yangın meydana geldi. Olayla ilgili polis ve itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Yangın sonunda evde hasar oluştu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evde çıkan yangında hasar meydana geldi.

Akgedik Mahallesi'nde 2 katlı evin son katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında, evde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel
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