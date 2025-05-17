Mersin Tarsus'ta Evde Yangın
Mersin'in Tarsus ilçesinde çamaşır makinesinden kaynaklanan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle evde hasar meydana geldi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kırklarsırtı Mahallesi Celal Bayar Caddesi'nde S.B'nin evinde, çamaşır makinesinden kaynaklı yangın çıktı.
Haber verilmesiyle adrese itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel