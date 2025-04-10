Mersin Tarsus'ta Ev Yangını İtfaiye Tarafından Söndürüldü
Mersin'in Tarsus ilçesinde, Çiçekli Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan ev yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çiçekli Mahallesi'nde, M.A'ya ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine adrese yönlendirilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel