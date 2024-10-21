Mersin Tarsus'ta Domates Serasında Yangın
Mersin'in Tarsus ilçesindeki bir domates serasının gübre deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, domates serasının gübre deposunda çıkan yangın söndürüldü.
Yenice Mahallesi Hacı Bektaş Caddesi'ndeki domates serasının gübre deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çalışanların, durumu haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını kısa sürede söndürdü.