Mersin Tarsus'ta Dolu Yağışı Trafiği Olumsuz Etkiledi
Mersin'in Tarsus ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan dolu nedeniyle birçok yol trafiğe kapandı. Ekipler, iş makineleriyle dolu kaplı yolları açmak için çalışma başlattı.
MERSİN'in Tarsus ilçesinde etkili olan dolu nedeniyle birçok noktada yollar trafiğe kapandı.
İlçede akşam saatlerinde etkili olan dolu, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Dolu yağışı dolayısıyla Çamlıyayla- Tarsus karayolu, trafiğe kapandı. Jandarma ve belediye ekipleri, araçların doluyla kaplı yolda ilerlemesine izin vermedi. Belediye ekipleri, iş makineleriyle doluyla kaplanan yolları açmak için çalışma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel