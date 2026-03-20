Mersin'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Eski eşler arasında çıkan tartışma kanlı bir kavgaya dönüştü.

Mithatpaşa Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde L.L. ve eski eşi olduğu öne sürülen D.K. (28) ile A.A. (35) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine L.L, yanında bulunan bıçakla A.A. ve D.K'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan A.A, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından motosikletle kaçan şüpheli L.L, polis ekiplerince yakalandı.

Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan
