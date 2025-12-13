Mersin'de devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde, bir beton mikserinin devrilmesi sonucu 27 yaşındaki sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde beton mikserinin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Y.E.K. (27) idaresindeki plakası öğrenilemeyen beton mikseri, Tepetaşpınar Mahallesi'nde şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralan sürücü, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel