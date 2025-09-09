Haberler

Mersin Tarsus'ta Bedensel Engelli Vatandaşa Bıçaklı Saldırı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bedensel engelli bir vatandaşı bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı. Olay, Ferahim Şalvuz Mahallesi'nde meydana geldi.

T.T, Ferahim Şalvuz Mahallesi 1647 Sokak'ta bedensel engelli B.Ç.'yi (43) henüz belirlenemeyen nedenle bıçakladı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından B.Ç. Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Şüpheli T.T. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel
