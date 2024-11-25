Mersin Tarsus'ta 455 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi
Mersin'in Tarsus ilçesinde yapılan bir operasyonda, 455 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde 455 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kaçak ürün taşıdığı belirlenen araç kontrol noktasında durduruldu.
Araçta 455 kilogram tütün bulan ekipler, sürücüyü gözaltına aldı.
Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.