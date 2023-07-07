Mersin Tarsus ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü
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H.A. idaresindeki 73 AAP 304 plakalı tırda Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Taşkuyu Mahallesi mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark edip aracı güvenlik şeridine çeken sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine yönlendirilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle tırda hasar oluştu.
Mersin Tarsus ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü.
H.A. idaresindeki 73 AAP 304 plakalı tırda Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Taşkuyu Mahallesi mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark edip aracı güvenlik şeridine çeken sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine yönlendirilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle tırda hasar oluştu.