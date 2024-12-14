Mersin Tarım Fuarı'nda Gülnar Tanıtıldı
Mersin'de düzenlenen Tarım Fuarı'nda, Gülnar ilçesinin tanıtımı için stant açıldı. Fuarda Gülnar Belediyesi ve Ziraat Odası'nın işbirliğiyle oluşturulan stantta, ilçenin tarımsal ürünleri sergilendi.
Mersin'de düzenlenen Tarım Fuarı'nda, Gülnar ilçesinin tanıtımı için stant kuruldu.
Yenişehir Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen fuarda, Gülnar Belediyesi ve Gülnar Ziraat Odası işbirliğinde stant oluşturuldu.
Standın açılışına, Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge ve MHP Mersin İl Başkanı Ömer Gürsoy da katıldı.
Önge, fuarın ilçenin tarımsal ürünlerinin tanıtımı açısından önemli olduğunu belirterek, "Herkesi Gülnar'ı keşfetmeye bekliyoruz." dedi.
Mersin Tarım Fuarı, yarına kadar ziyarete açık olacak.