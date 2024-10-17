Mersin Silifke'de Zirai Alanda Yangın: 3 Hektar Zarar Gördü
Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan zirai yangında yaklaşık 3 hektar alan zarar görürken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Mersin'in Silifke ilçesinde zirai alanında çıkan yangınında 3 hektarlık alan zarar gördü.
Akdere Mahallesi bulunan zirai alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Şiddetli rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında 3 hektarlık alan zarar gördü.