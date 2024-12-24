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Mersin Silifke'de Umreye Uğurlama Töreni Düzenlendi

Mersin Silifke'de Umreye Uğurlama Töreni Düzenlendi
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Silifke ilçesinde umreye gidecek 46 kişi için düzenlenen uğurlama programında Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. İlçe Müftüsü, yolculuğun önemine dikkat çekti.

Mersin'in Silifke ilçesinde umreye gidecek 46 kişi için uğurlama programı düzenlendi.

Göksu Parkı'nda gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

İlçe Müftüsü Mehmet Seri Doğru, umre yolculuğunun önemini vurgulayarak, "Orada bol bol sağlığınız, memleketimiz, askerlerimiz ve geleceğin teminatı olan çocuklarımız için dua edin." dedi.

Konuşmaların ardından 46 kişilik kafile dualarla uğurlandı.

Programa Kaymakam Abdullah Aslaner ve Belediye Başkanı Mustafa Turgut da katıldı.

Kaynak: AA / Murat Pancar - Güncel
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