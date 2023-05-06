Mersin Silifke'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
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Mersin'in Silifke ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
Mersin'in Silifke ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
İlçede öğle saatlerinde başlayan sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu, araçlar yolda mahsur kaldı.
Yağışta, Saray Mahallesi'ndeki bazı iş yerleri ile Gazi Mahallesi'ndeki evleri su bastı.
Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ) ekipleri, yağmurla gelen suyun tahliyesi için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Murat Pancar - Güncel