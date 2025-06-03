Mersin Silifke'de Polis Kurban Satıcılarını Dolandırıcılığa Karşı Uyardı

Mersin'in Silifke ilçesinde polis ekipleri, kurban satıcılarını dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliği ekipleri, Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarını ziyaret etti.

Kurban satıcıları ile pazarı gezen vatandaşları dolandırıcılık ve hırsızlık gibi olaylara karşı uyaran ekipler, dikkat edilmesi gereken konuları anlattı.

Ekipler, sahte paranın nasıl ayırt edileceğine ilişkin bilgilendirme yaptı, broşür dağıttı.