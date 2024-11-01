Mersin Silifke'de Örtü Altında Dut Hasadı Başladı

MERSİN'in Silifke ilçesinde örtü altında dut hasadı başlarken, kilosu 200 liradan alıcı buluyor.

Türkiye'nin ilk örtü altı dut hasadı Mersin'in Silifke ilçesinde başladı. Kilosu 200 liradan alıcı bulan dut kadın işçiler tarafından özenle toplanıyor. Paketlenen dutlar, yurt dışına ihraç ediliyor. Çavuşbucağı Mahallesinde 2 dönümlük örtü altı dut bahçesinde hasada başladıklarını belirten üretici Hasan Hüseyin Çalışkan, "Normal sezonundan 2 ay önce hasat gerçekleştirdik. Hasadımız yaklaşık 2 ay sürüyor. Ürüne talep yoğun, fiyatlar memnun edici. Ürünlerimizi şu an yurt dışına gönderiyoruz" dedi.

'ÇOK LEZZETLİ, AROMASI YERİNDE'

Örtü altında dut toplayan kadınlardan Yasemin Yıldırım ise, "Hasat mevsimi başladı, dutları topluyoruz. İşçiliği biraz zor ama güzel. Hava çok sıcak değil sera içerisinde rahat rahat topluyoruz. Hem topluyoruz hem yiyoruz. Çok lezzetli, aroması yerinde" diye konuştu.

Haber-Kamera: Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE(Mersin),