Mersin Silifke'de Orman Yangını 2. Güne Giriyor
Mersin'in Silifke ilçesinde 3 ayrı noktada başlayan orman yangınının müdahalesi 2. günde devam ediyor. Yangın nedeniyle 90 hane tahliye edildi.
Silifke ilçesi Balandız ve Kırtıl mahalleleri arasında kalan bölgede, dün öğle saatlerinde 3 ayrı noktada orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangın nedeniyle Kırtıl, İmamuşağı, Balandız ve Çamlıca mahallelerinde 90 hanede 190 kişi tahliye edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel