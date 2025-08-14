Mersin Silifke'de Orman Yangını 2. Güne Giriyor

Mersin Silifke'de Orman Yangını 2. Güne Giriyor
Mersin'in Silifke ilçesinde 3 ayrı noktada başlayan orman yangınının müdahalesi 2. günde devam ediyor. Yangın nedeniyle 90 hane tahliye edildi.

MERSİN'in Silifke ilçesinde 3 ayrı noktada çıkan orman yangınına müdahale 2'nci günde de sürüyor.

Silifke ilçesi Balandız ve Kırtıl mahalleleri arasında kalan bölgede, dün öğle saatlerinde 3 ayrı noktada orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangın nedeniyle Kırtıl, İmamuşağı, Balandız ve Çamlıca mahallelerinde 90 hanede 190 kişi tahliye edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

