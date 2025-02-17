Mersin Silifke'de Hurdalık Alanda Yangın
Silifke ilçesindeki hurdalık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Mersin'in Silifke ilçesinde hurdalık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Zeyneli Hacı Küçük Sanayi Sitesi'nde hurda depolanan alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Kaynak: AA / Murat Pancar - Güncel