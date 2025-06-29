Mersin Silifke'de Ağaçlık Alanda Yangın Çıktı
Mersin'in Silifke ilçesine bağlı İmamuşağı Mahallesi Boğsak mevkisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın, ekiplerin yoğun çalışmalarıyla kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Mersin'in Silifke ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İmamuşağı Mahallesi Boğsak mevkisindeki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü personeli, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 2 söndürme helikopteri ve 11 arazöz yönlendirildi.
Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA / Murat Pancar - Güncel