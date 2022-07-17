Mersin sahilinin "simge ağacı"na matkapla zarar verildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin sahilinin "simge ağacı"na matkapla zarar verildi

AA - Aleyna Coşkun - Güncel
 - Güncelleme:

Mersin'in Yenişehir ilçesi sahilindeki kauçuk ağacına, matkapla açılan deliklere yabancı madde enjekte edilmesi sonucu zarar verildiği belirlendi.

Mersin'in Yenişehir ilçesi sahilindeki kauçuk ağacına, matkapla açılan deliklere yabancı madde enjekte edilmesi sonucu zarar verildiği belirlendi.

Adnan Menderes Bulvarı'nın sahil bandındaki Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda yer alan yaklaşık 50 yıllık ağaçta kuruma meydana geldi.

Valiliğin, sahilin simgesi olarak anılan ağacın incelenmesi talimatı üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Yüksek orman mühendislerinden oluşan ekip, ağacın gövdesindeki incelemede matkapla her biri yaklaşık bir santimetre çapında 9 delik açıldığını belirlendi.

Gövdedeki renk değişimi ile dallardaki kurumanın da açılan deliklere yabancı madde enjekte edilmesi sonucu oluştuğunu belirleyen ekip, hastalık veya mantar izine ise rastlamadı.

Laboratuvar sonuçlarının eklendiği rapor valiliğe sunuldu.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri de ağaçta bakım çalışması yaptı.

AA / Aleyna Coşkun - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title