Mersin Sahilindeki Tarihi Gemi Çürüme Nedeniyle Kaldırılıyor

Mersin sahilinde sergilenen Şehit Teğmen Caner Gönyeli adlı tarihi gemi çürüme nedeniyle bulunduğu bölgeden kaldırılıyor.

Adnan Menderes Bulvarı sahilinde sergilenen ve 20 Temmuz 1974'te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı sırasında ele geçirilen gemi, düzenli olarak bakımının yapılmasına rağmen nem ve deniz suyuna maruz kalması yüzünden çürümeye başladı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, durumu Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bildirdi. Uzmanların yaptığı incelemede geminin çürüdüğü tespit edildi.

Makine ve Kimya Endüstrisi ekipleri tarihi geminin sökülerek hurdaya çıkarılması için çalışma yürütüyor.