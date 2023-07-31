Mersin Polisi Yıl Başından Bugüne Kadar 1220 Tabanca Ele Geçirdi

Mersin polisi, yıl başından bugüne kadar yaptığı operasyonlarda birçok suçluyu yakaladı ve bin 220 tabanca ele geçirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, başarılı çalışmalarıyla suçluları yakalayarak suç aletlerini de ele geçirdi.

Mersin polisinin, yıl başından bugüne kadar yaptığı operasyonlarda birçok suçluyu yakalandı, bugüne kadar da bin 220 tabanca ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2023'ün Ocak ayından bugüne kadar yaptığı başarılı çalışma ve operasyonlarda birçok suçluyu yakaladı. Ekiplerin çalışmasıyla çok sayıda suçun da önüne geçildi. Suçlularla birlikte suç aletlerini de bulan ekipler, yaptıkları aramalarda bin 220 adet tabanca, 138 av tüfeği, 11 bin 898 fişek ile 259 kesici alet ele geçirdi.

Polisin, vatandaşların huzur ve güvenini sağlamak için çalışmalarını ara vermeden sürdüreceği belirtildi. - MERSİN