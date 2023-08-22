Mersin Polisi Son 3 Ayda 627 Tabanca Ele Geçirdi
Güncel Haberler
Mersin polisi, son 3 ayda yaptığı çalışmalarda 627 tabanca ele geçirirken, çeşitli suçlardan aranan bin 385 şahsı gözaltına aldı.
Mersin polisi, son 3 ayda yaptığı çalışmalarda 627 tabanca ele geçirirken, çeşitli suçlardan aranan bin 385 şahsı gözaltına aldı.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin son 3 ayda gerçekleştiği çalışmalarda ruhsatsız 627 tabanca, 65 av tüfeği, 5 bin 400 fişek, 117 kesici alet ele geçirildi.
Çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik de çalışma yapan ekipler, bin 385 şahsı gözaltına aldı. - MERSİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel