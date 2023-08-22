Mersin Polisi Son 3 Ayda 627 Tabanca Ele Geçirdi

Mersin polisi, son 3 ayda yaptığı çalışmalarda 627 tabanca ele geçirirken, çeşitli suçlardan aranan bin 385 şahsı gözaltına aldı.

Mersin polisi, son 3 ayda yaptığı çalışmalarda 627 tabanca ele geçirirken, çeşitli suçlardan aranan bin 385 şahsı gözaltına aldı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin son 3 ayda gerçekleştiği çalışmalarda ruhsatsız 627 tabanca, 65 av tüfeği, 5 bin 400 fişek, 117 kesici alet ele geçirildi.

Çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik de çalışma yapan ekipler, bin 385 şahsı gözaltına aldı. - MERSİN