Mersin, Osmaniye ve Hatay'da bayram öncesi şehitlik ve mezarlık ziyareti

Mersin, Osmaniye ve Hatay'da, Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ve mezarlıklar ziyaret edildi.

Mersin'in Toroslar ilçesinde Şehir Mezarlığı'ndaki şehitliğe gelen aileler, Türk bayraklarıyla donatılmış mezarlara çiçek bıraktı, şehitlerinin kabri başında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Vali Ali Hamza Pehlivan, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, milletvekilleri ve kurum amirleri ziyaret ettikleri şehitlikte mezarlara karanfil bırakırken vatandaşların da bayramlarını kutladı.

Vali Pehlivan, gazetecilere, bayram arifesinde şehit aileleriyle bir araya geldiklerini söyledi.

Şehitlerin kabirlerinde dua okuduklarını belirten Pehlivan, "Şehitlerimizle gurur duyuyor, yüreğimizde taşıyoruz. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü için mücadele ettiler. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm vatandaşlarımızın bayramını en iyi dileklerimle kutluyor ve daha nice güzel bayramları milletçe, devletçe yaşamayı diliyorum." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de belediye olarak bayram için tüm önlemlerin alındığını dile getirdi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2019'da teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Korkmaz'ın annesi Yeter Korkmaz da bayramları buruk geçirdiklerini söyledi.

Oğlunun kabrine sık sık geldiğini belirten Korkmaz, oğlunun çok özlediğini kaydetti.

Osmaniye

Osmaniye'de Kurban Bayramı arifesinde Garnizon Şehitliği'nde program düzenlendi.

Vali Erdinç Yılmaz, Belediye Başkanı İbrahim Çenet, AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy ile askeri ve mülki erkanın katıldığı programda, Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Duanın ardından protokol üyeleri, şehit yakınlarıyla bayramlaştı, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Hatay

Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve protokol üyeleri de Antakya Şehitliğini ziyaret etti.

Masatlı, şehitlerin kabrine karanfil bırakarak şehit aileleriyle sohbet etti.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından İl Müftüsü Mevlüt Topçu tarafından dua edildi.

Vali Masatlı ve beraberindekiler daha sonra Narlıca Deprem Şehitleri Mezarlığı'na gitti, mezarlara karanfil bırakarak dua etti.