Son dakika haberi! 15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim okundu Edinilen son dakika haberine göre Mersin, Osmaniye ve Hatay'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu. Mersin, Osmaniye ve Hatay'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu. Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'nde cuma namazı öncesinde düzenlenen programa, Vali Ali Hamza Pehlivan, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı. İl Müftüsü Aydın Yığman'ın vaaz verdiği programda şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Cami çıkışında vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Osmaniye'de de tarihi Enverül Hamit Camisi'nde mevlit programı düzenlendi. Cuma namazı öncesi düzenlenen programa Vali Erdinç Yılmaz, bazı protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı. İl Müftüsü Ali Çakmak'ın verdiği vaazın ardından Kur'an-ı Kerim okundu, şehit ve gaziler için dua edildi. Hatay'da, Anadolu'nun ilk camisi olarak bilinen Habib-i Neccar Camisi'nde İl Müftü Yardımcısı Murat Akçay'ın verdiği vaazın ardından cuma namazı kılındı. Programda, Kur'an-ı Kerim okundu ve şehitler için dua edildi. AA / Hüseyin Yıldız - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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