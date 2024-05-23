Mersin Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş, Vali Ali Hamza Pehlivan'a ziyarette bulundu
Mersin Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş, Vali Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti. Vali Pehlivan, Ataş'a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.
Mersin Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş, Vali Ali Hamza Pehlivan'a ziyarette bulundu.
Mersin Orman Bölge Müdürlüğünün açıklamasına göre, Ataş ziyarette Pehlivan ile makamında görüştü.
Vali Pehlivan, Ataş'a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak başarı diledi.