Mersin Orman Bölge Müdürü Gülnar Orman İşletme Müdürlüğünü Ziyaret Etti
Mersin Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş, Gülnar Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret ederek bölge hakkında bilgiler aldı ve yangın ilk müdahale ekibiyle bir araya geldi. Ataş, ekibe kolaylıklar diledi.
Mersin Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş, Gülnar Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret etti.
İşletme Müdürü Serdar Karaca'dan bölge hakkında bilgiler alan Ataş, daha sonra Zeyne Mahallesi'ndeki yangın ilk müdahale ekibiyle bir araya geldi.
Görevli personelle sohbet eden Ataş, ekibe çalışmalarında kolaylıklar diledi.