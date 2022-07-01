Mersin Orman Bölge Müdürü Akduman, Tarsus'ta incelemede bulundu Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, Tarsus ilçesindeki işletmelerde incelemede bulundu. Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, Tarsus ilçesindeki işletmelerde incelemede bulundu. Akduman, programı kapsamında Tarsus Orman İşletme Müdürlüğünün Çamalan ve Gülek mahallelerindeki çalışmalarını yerinde inceledi. Akduman, burada yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra Kuşçular Mahallesi'ne geçen Akduman, burada yapılacak yangın ilk müdahale ekip binasının yer tespitini gerçekleştirdi. AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel Çamalan Mersin Tarsus Güncel Haberler

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