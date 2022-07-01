Mersin Orman Bölge Müdürü Akduman, Tarsus'ta incelemede bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin Orman Bölge Müdürü Akduman, Tarsus'ta incelemede bulundu

AA - Selahattin Özbozkurt - Güncel
 - Güncelleme:
Mersin Orman Bölge Müdürü Akduman, Tarsus'ta incelemede bulundu

Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, Tarsus ilçesindeki işletmelerde incelemede bulundu.

Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, Tarsus ilçesindeki işletmelerde incelemede bulundu.

Akduman, programı kapsamında Tarsus Orman İşletme Müdürlüğünün Çamalan ve Gülek mahallelerindeki çalışmalarını yerinde inceledi.

Akduman, burada yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra Kuşçular Mahallesi'ne geçen Akduman, burada yapılacak yangın ilk müdahale ekip binasının yer tespitini gerçekleştirdi.

AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel

Çamalan Mersin Tarsus Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title