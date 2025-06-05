Mersin Mut'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Mersin Mut'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Mut ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle metruk bir eve sıçradı. İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü.

Mersin'in Mut ilçesinde ormanlık alandan metruk eve sıçrayan yangın söndürüldü.

Ortaköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın çevredeki metruk eve sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Kaynak: AA / Ahmet Güler - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pelin Akil'den ayrılık açıklaması! Dokuz senelik evlilik bitiyor

Aylardır boşanacakları konuşuluyordu! Son sözünü söyledi
Akın Gürlek'le ilgili sözleri nedeniyle Özgür Özel'e soruşturma

Mitingdeki sözleri başına iş açtı! Özgür Özel'e soruşturma
Ege Denizi'nde 4.6 büyüklüğünde deprem

Bir korkutan deprem de Ege'de! Çevre iller beşik gibi sallandı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Hande Erçel arkadaşlarıyla mavi turda

Güzel oyuncu yaz sezonunu arkadaşlarıyla teknede açtı
Süleyman Soylu hacca gitti

Süleyman Soylu hacca gitti! Kutsal mekandan ilk görüntü
Türkiye'nin en zengin kadınları arasında olan İpek Kıraç evlilik kararı aldı

Türkiye'nin en zengin kadını evleniyor! Gönlünü bir DJ'e kaptırdı
Hemşireliği bırakıp oto tamircisi oldu: Yılda 440 bin dolar kazanıyor

Hemşireliği bırakıp oto tamircisi oldu: Yılda 440 bin dolar kazanıyor
Maaş ödemelerinde önemli değişiklik! 1 Temmuz'da yürürlüğe giriyor

Maaş ödemelerinde önemli değişiklik! 1 Temmuz'da yürürlüğe giriyor
John Obi Mikel'den ilginç yorum: Osimhen'i Arabistan'da görmek utanç verici

Eski dünya yıldızı Osimhen'e seslendi: Oraya gitmen utanç verici
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.