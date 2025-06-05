Mersin Mut'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Mersin'in Mut ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle metruk bir eve sıçradı. İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü.
Mersin'in Mut ilçesinde ormanlık alandan metruk eve sıçrayan yangın söndürüldü.
Ortaköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın çevredeki metruk eve sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Kaynak: AA / Ahmet Güler - Güncel