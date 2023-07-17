Mersin Mezitli'de Ormanlık Alanda Yangın Çıktı

Mersin'in Mezitli ilçesine bağlı Cemilli mevkisindeki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını kontrol altına almak için çok sayıda ekip sevk edildi.

MERSİN'in Mezitli ilçesindeki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri kontrol altına alabilmek için bölgeye sevk edilen çok sayıda ekip, karadan ve havadan müdahale başlattı.

İlçeye bağlı Cemilli mevkisindeki ormanlık alanda saat 12.40 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için karadan ve havadan çalışma başlattı.