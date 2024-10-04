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Mersin Merkezli Yasa Dışı İlaç Satışı Operasyonu: 19 Gözaltı

Mersin Merkezli Yasa Dışı İlaç Satışı Operasyonu: 19 Gözaltı
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Mersin'de yasa dışı ilaç satışı yapan 19 şahıs yakalandı. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda, depolama koşullarına uygun olmayan 13 bin 500 kutu ilaç ele geçirildi.

Mersin merkezli 8 ilde yasa dışı ilaç satımına yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı ilaçların usulsüz satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu zanlıların, Mersin, Adana ve Hatay'da aralarında eczacılar ve hastane görevlilerinin de bulunduğu bir organizasyon çerçevesinde, pahalı ilaçları raporlu hastaların adına alarak sigortası olmayan kişilere sattığını belirledi.

İlaç mümessilleriyle hareket ettiği saptanan şüphelilerin yakalanmasına yönelik Mersin merkezli 8 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 19 şüpheli yakalandı.

Bir adreste yapılan aramada, özel saklama koşullarında muhafaza edilmesi gereken bazı ilaçların çamaşır makinesi ile çamaşır sepeti gibi yerlerde depolandığı belirlendi.

Operasyonda piyasa değeri 3 milyon 500 bin lira olan 13 bin 500 kutu ilaç ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Güncel

Kaçakçılık Operasyon Güvenlik 3-sayfa Ekonomi Güncel mersin Sağlık Hukuk

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