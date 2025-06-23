Mersin Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 8 Tutuklama

Mersin Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 8 Tutuklama
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Mersin merkezli 6 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 15 şüpheliden 8'i tutuklandı. Operasyon, CİMER üzerinden gelen ihbarlar üzerine başlatıldı ve çeşitli illerdeki adreslerde dijital materyaller ele geçirildi.

Mersin merkezli 6 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezinden (CİMER) gelen 11 yasa dışı bahis ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen çalışmada, 15 şüphelinin kimliği ve adresleri tespit edildi.

Mersin, Adıyaman, Ankara, Bolu, Denizli ve Muğla'da gerçekleştirilen operasyonlarda şüpheliler yakalandı.

Adreslerde ele geçirilen dijital materyaller incelemeye alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel
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