Haberler

Mersin Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 40 Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin merkezli 9 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 40 şüpheliden 4'ü hakem, 32'si tutuklandı. Soruşturma kapsamında yasa dışı bahisle elde edilen milyonlarca lira yurt dışına transfer edildiği ortaya çıkarıldı.

Mersin merkezli 9 ilde yasa dışı bahisten elde edilen suç gelirinin aklanmasına ilişkin operasyonda gözaltına alınan 40 şüpheliden 4'ü hakem 32'si tutuklandı.

Kentte 18 Kasım'da, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yasa dışı bahisle mücadele kapsamında gözaltına alınan 40 zanlının işlemleri tamamlandı.

Gözaltındaki 4'ü hakem 40 zanlı, güvenlik önlemleri alınarak adliyeye sevk edildi.

Savcılık işlemleri sonrası hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 4'ü hakem 32'si tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Mersin, Bursa, Sakarya, Hatay, İstanbul, Çorum, Batman, Mardin ve Şırnak'ta 18 Kasım'da yasa dışı bahisten elde edilen suç gelirinin aklanmasına ilişkin operasyonda 4'ü hakem 40 zanlı gözaltına alınmış, çalışma kapsamında bir lojistik şirket sahibi ve yakınlarının hesaplarındaki incelemelerde, yasa dışı bahisten elde edilen suç gelirinin izinin kaybettirilmesi için kripto hesaplarına ait soğuk cüzdanların kullanıldığı belirlenmişti.

Zanlıların, İran, Irak ve Dubai'nin yanı sıra Mersin'de faaliyet gösteren bir kuyumcu aracılığıyla "hawala" olarak bilinen sistemle kayıtsız para alışverişi yaptıkları, daha sonra yaklaşık 3 milyar 700 milyon lirayı yurt dışındaki şirketlere ulaştırdıkları tespit edilen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis oynayanların para gönderdiği 801 kişinin hesapları incelenmişti.

İnceleme sonucunda, 4 klasman hakeminin yönettiği maçlara yakın tarihlerde haklarında yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlarından soruşturma başlatılan ve "kartçı" diye tabir edilen şüphelilerden, bu hakemlere 1 milyon 300 bin lira para girişi olduğu saptanmıştı.

Ayrıca 2020-2025'te toplam 85 milyon 919 bin 678 lira işlem hacimleri olduğu belirlenen 4 hakem hakkında "görevi kötüye kullanma" ve '6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet 'suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturmaya konu şirketlere, şirket ve şirket sahiplerinin hesaplarındaki paralara, taşınır ve taşınmaz mallara, operasyonda ele geçirilen 1 milyon 441 bin avro, 630 bin dolar, 5 milyon 183 bin lira, 5 kilogram altın, 200 kilogram gümüş ve soğuk cüzdan kripto varlıklarına el konulmuştu.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel
Eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten! Mal varlıklarına el konuldu

Bahis soruşturmasında yeni gelişme! Bu sefer fena köşeye sıkıştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM Parti'den İmralı heyetine üye vermeyen CHP'ye tepki

DEM Parti'den İmralı heyetine üye vermeyen CHP'ye sert tepki
Büyük salgın kapıda! Covid-19'dan bu yana en bulaşıcı virüs

Büyük salgın kapıda! Covid-19'dan bu yana en bulaşıcı virüs
Satılık ya da kiralık ev arayanlar dikkat! Fiyatlar adeta çakıldı

Satılık ya da kiralık ev arayanlar dikkat! Fiyatlar adeta çakıldı
Yasa dışı bahis operasyonunda 4'ü hakem 32 kişi tutuklandı

Bahis operasyonunda çok sayıda tutuklama! Aralarında hakemler de var
DEM Parti'den İmralı heyetine üye vermeyen CHP'ye tepki

DEM Parti'den İmralı heyetine üye vermeyen CHP'ye sert tepki
5 büyükşehirde son seçim anketi: İçlerinden biri el değiştiriyor

5 büyükşehirde son seçim anketi: Bir ilimiz el değiştiriyor
Mahmut Tuncer'den sıra dışı 'Serenay Sarıkaya' çıkışı

Mahmut Tuncer, güzel oyuncuyu işaret etti: Beni o oynasın
Eczacıya sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı

Sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini...
Pervin Buldan, 'Nokta' dediği CHP paylaşımını kısa sürede kaldırdı

"Nokta" dediği CHP paylaşımını kısa sürede kaldırdı
Gökhan Yücel: Türkiye bugün dünyada ilk 20 ekonomi arasında yer alıyor

Gökhan Yücel: Türkiye bugün dünyada ilk 20 ekonomi arasında yer alıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güney Afrika'da renkli karşılama! İlgiyle izledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan gittiği ülkede böyle karşılandı
Galeride çıkan yangında 2 kişi öldü, 14 kişi yaralandı

Galerideki yangın 2 can aldı: Çok sayıda yaralı var
İç çamaşırı ile kaçarken öldürüldü! Yasak aşk cinayetinde babadan davanın seyrini değiştirecek sözler

Yasak aşk cinayetinde babadan olayın seyrini değiştirecek sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.