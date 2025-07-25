Mersin Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 21 Tutuklama

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Mersin'de 13 ilde eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 34 şüpheliden 21'i tutuklandı. Operasyon kapsamında 3 bin 545 banka hesabı incelendi ve toplamda 8,6 milyar TL'lik işlem hacmine ulaşıldığı tespit edildi.

MERSİN merkezli 13 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 34 şüpheliden 21'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahisle mücadele kapsamında 3 bin 545 banka hesabının detaylı analizini yaptı. Ekipler, yurt dışı üzerinden yasa dışı bahis sitesi kurarak dijital para platformu hesapları üzerinden 268 milyon TL, banka hesapları üzerinden 8 milyar 638 milyon TL'lik işlem hacmine ulaştıkları tespit edilen 34 şüphelinin kimliğini tespit etti. Mersin merkezli Adana, Bursa, Malatya, Çorum, Edirne, Hakkari, Konya, Şanlıurfa, İstanbul, Antalya, İzmir ve Kırklareli'de düzenlenen eş zamanlı baskınlarla şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. 2 şüpheli, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin 21'i çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanırken, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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