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Mersin Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 17 Tutuklama

Mersin Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 17 Tutuklama
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Mersin'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı, 17'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda çok sayıda dijital materyal ve nakit para ele geçirildi.

MERSİN merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 17'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis suçunu işleyen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Teknik ve fiziki takibin ardından Mersin merkezli Antalya ve Mardin'de, 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 20 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde çok sayıda dijital materyal, ruhsatsız tüfek ve tabanca, 40 uyuşturucu hap, banka kartları, 17 cep telefonu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 208 bin 520 lira, 14 bin 600 dolar ve 150 avro ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin 17'si çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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