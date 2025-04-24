Mersin Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 182 Şüpheli Yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin merkezli 20 ilde 'yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 182 şüphelinin yakalandığını ve 128'inin tutuklandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından yapılan çalışmalar sonucu; Mersin merkezli 20 ilde 'yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık' suçlarına yönelik 217 farklı adrese eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Özel harekat ve dron destekli operasyonlarda; 182 şüpheli yakalandı ve bunlardan 128'i tutuklandı. Şüphelilerden 40'ı hakkında adli kontrol kararı verilirken, diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Operasyonlar sonucu çok sayıda ruhsatsız av tüfeği ve tabanca ile dijital materyal ele geçirildi.

'SANAL DEVRİYELERİMİZLE ENSELERİNDEYİZ'

Operasyona katılan ekipleri tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Yasa dışı bahis, sadece bireylerin değil, toplumun geleceğini de tehdit eden bir suçtur. Yasa dışı bahis oynatanların ve bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların, Kara Vatan'da olduğu gibi Siber Vatan'da da sanal devriyelerimizle enselerindeyiz" dedi.