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Mersin Merkezli Vergi Kaçakçılığı Operasyonu: 22 Gözaltı, 16 Tutuklama

Mersin Merkezli Vergi Kaçakçılığı Operasyonu: 22 Gözaltı, 16 Tutuklama
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Mersin merkezli yapılan operasyonda resmi belgede sahtecilik yaparak vergi kaçıran 22 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 16 şüpheli tutuklandı.

MERSİN merkezli 9 ilde resmi belgede sahtecilik yapıp vergi kaçıran 22 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 16'sı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, yurt dışından ithal edilip Mersin'e getirilen muhtelif cinslerdeki kumaşların gümrük işlemleri sırasında resmi belgede sahtecilik yapılarak yurda sokulduğu, saptandı. Tespit üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatıldı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, aldatıcı ve yanıltıcı işlemler sonucunda 1 milyon 51 bin dolar değerindeki kumaşı vergi ödemeden yurda sokan 22 şüpheliyi belirledi. Adresleri tespit edilen şüpheliler, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Mersin, Aksaray, Ankara, Kırşehir, Hakkari, Ağrı, Uşak, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin 16'sı çıkarıldıkları nöbetçi mahkemede tutuklandı, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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