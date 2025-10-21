Mersin Merkezli Uyuşturucu Operasyonu: 370 Gözaltı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 3 bin 250 polisin katıldığı Mersin merkezli uyuşturucu operasyonunda 370 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonda 590 ekip ve çeşitli hava destek unsurları kullanıldı.
Mersin Emniyet Müdürlüğü'nde açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Mersin merkezli 10 ilde organize suç örgütleri ve torbacılara yönelik operasyon gerçekleştirildiğini söyledi. 'Narkokapan Mersin' adı verilen operasyonda 3 bin 250 polisin görev aldığını belirten Bakan Yerlikaya, "Operasyona 590 ekibimiz, 30 özel eğitimli narko dedektör köpeği 2 İHA, 1 helikopter ve 3 drondan oluşan hava destek unsurlarımız katıldı. Eşi zamanlı olarak 403 farklı adrese baskın düzenledik. 3 organize suç örgütünü çökerttik 370 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Operasyonlar halen devam etmektedir" dedi.