Mersin Merkezli Uyuşturucu Operasyonu: 370 Gözaltı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, organize suç örgütleri ve torbacılara yönelik 3 bin 250 polisin katılımıyla Mersin merkezli 10 ilde yapılan operasyonda 370 şüphelinin gözaltına alındığı açıkladı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü'nde açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Mersin merkezli 10 ilde organize suç örgütleri ve torbacılara yönelik operasyon gerçekleştirildiğini söyledi. 'Narkokapan Mersin' adı verilen operasyonda 3 bin 250 polisin görev aldığını belirten Bakan Yerlikaya, "Operasyona 590 ekibimiz, 30 özel eğitimli narko dedektör köpeği 2 İHA, 1 helikopter ve 3 drondan oluşan hava destek unsurlarımız katıldı. Eşi zamanlı olarak 403 farklı adrese baskın düzenledik. 3 organize suç örgütünü çökerttik 370 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Operasyonlar halen devam etmektedir" dedi.