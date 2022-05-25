Mersin merkezli suç örgütü operasyonunda yakalanan 11 zanlı tutuklandı - Haberler

Mersin merkezli 8 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 49 zanlıdan 11'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "rüşvet" suçlarına karıştıkları iddiasıyla 20 Mayıs'ta Mersin, İstanbul, Ankara, Konya, Adıyaman, Muş, Şırnak ve Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 49 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 22'si savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 27'si adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden sağlık çalışanları N.T. ve Ö.B, bir sağlık kuruluşunda görevli memur B.Y. ile H.Y.K, H.Ç, M.G.A, S.B, K.U, R.V, S.V. ve A.T. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. 16 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı bulunan 7 şüpheli aranıyor.

Kamuyu zarara uğrattıkları ortaya çıkarılmıştı

Polis, "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "rüşvet" suçlarına karıştıkları iddia edilen zanlılara yönelik çalışma başlatmıştı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışmada, zanlıların, rahatsızlıkları bulunan kişileri kendileri adına hastanelerde muayene ettirip sahte rapor düzenlettirdikleri, tahlillerde de başkalarının örneklerini kullandıkları ve aldıkları sahte "engelli raporu" gibi belgelerle kamuyu zarara uğrattıkları ortaya çıkarılmıştı.

Kimliği belirlenen 56 şüpheliye yönelik 20 Mayıs'ta Mersin merkezli 8 ilde operasyon başlatılmış, 49 zanlı gözaltına alınmıştı.