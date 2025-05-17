Mersin Merkezli Operasyonda 33 Şüpheli Yakalandı

Mersin Merkezli Operasyonda 33 Şüpheli Yakalandı
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Mersin merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda, illegal bahis organizasyonlarına vatandaşların banka hesap bilgilerini veren 33 şüpheli yakalandı. 9 kişi tutuklandı.

MERSİN merkezli 4 ilde, vatandaşların banka hesap bilgilerini yurt dışında illegal bahis organizasyonlarına verdikleri tespit edilen 33 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 9'u tutuklandı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 7258 sayılı 'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlemesi Hakkında Kanuna muhalefet' suçuna yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda bir şebekenin vatandaşları ikna edip, ücret karşılığında banka hesabı açtırdığı, ardından bu hesap bilgilerini toplayıp yurt dışında 100'den fazla illegal bahis organizasyonunu yürütenlere verdiği, hesapların yasa dışı bahiste kullanıldığı tespit edildi.

Kimliği tespit edilen şebeke üyesi 38 şüphelinin yakalanması için Mersin merkezli İstanbul, Ankara ve Malatya'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 33 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, yurt dışında olduğu belirlenen 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma da sürüyor. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin 5'i savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı. Nöbetçi hakim karşısına çıkan 28 şüphelinin 9'u tutuklandı, 19 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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