Haberler

Mersin'de Kamu Kurumlarına Yönelik Operasyon: 6 Tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'de düzenlenen ihalelere yönelik operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 20'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MERSİN merkezli 7 ilde kamu kurum ve kuruluşlarının usulsüz olduğu değerlendirilen ihalelerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 26 şüphelinin 6'sı tutuklandı.

Kentte bazı kamu kurum ve kuruluşlarının usulsüz olduğu değerlendirilen ihalelerine yönelik soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturmaya kapsamında Mersin merkezli Antalya, Eskişehir, Elazığ, Adana, Van ve Hakkari'de belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda 'İhaleye fesat karıştırma', 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Görevi kötüye kullanma' suçlarından aralarında farklı kurumlarda görev yapan 20 kamu görevlisinin de bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. 20 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

