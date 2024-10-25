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Mersin Merkezli Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Gözaltı, 2 Tutuklama

Mersin Merkezli Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Gözaltı, 2 Tutuklama
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Mersin merkezli yapılan geniş çaplı operasyonda, göçmen kaçakçılığı yapan 5 kişi gözaltına alındı. 2 kişi tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MERSİN merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 5 göçmen kaçakçısı yakalandı; 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak göçmenleri yurda sokan, geçici süreyle barındıran ve yine kaçak yollarla yurt dışına çıkmalarını sağlayan organizatörlerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı. Suç şebekesini çökertmek için geniş çaplı araştırma ve takip başlatan jandarma tarafından Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin, Adana, Şanlıurfa ve Bursa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon yapılan adreslerdeki aramada çok sayıda dijital materyal ve dokümana incelenmek üzere el konuldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin 2'si çıkartıldıkları nöbetçi mahkemede tutuklandı, 3 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber-Kamere: Soner AYDIN/MERSİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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