Son dakika haberleri... Mersin merkezli 7 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik "Umut Tacirleri Operasyonu" başlatıldı (3) Son dakika haberi... Mersin merkezli 7 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik "Umut Tacirleri Operasyonu"nda 10 şüpheli gözaltına alındı. Mersin merkezli 7 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik "Umut Tacirleri Operasyonu"nda 10 şüpheli gözaltına alındı. Mersin Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, göçmen kaçakçılığının önlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında, organizatörlerin Mersin ve çevre illerden irtibata geçtikleri göçmenleri sürat tekneleri, yatlar ve balıkçı tekneleriyle taşıyarak yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine göndermeye çalıştıkları belirlendi. Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 15 şüphelinin kimlikleri tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verilen zanlıların yakalanması için Mersin, Antalya, İstanbul, Muğla, İzmir, Hatay ve Uşak'taki adreslere şafak vakti eş zamanlı "Umut Tacirleri" adı verilen operasyon düzenlendi. Mersin'de 200 polisin katıldığı dron destekli operasyonda adreslere baskın yapıldı. Ekiplerin 7 ilde 10 şüpheliyi gözaltına aldığı operasyon kapsamında adreslerdeki aramalar devam ediyor. Güncel AA / Serkan Avci Emniyet Müdürlüğü Mersin Göçmen Umut Güncel Haberler Son Dakika

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