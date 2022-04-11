Mersin merkezli fuhuş operasyonunda yakalanan 13 zanlıdan 8'i tutuklandı

Mersin, Artvin ve Osmaniye'de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 13 zanlıdan 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince fuhuş yapan ve fuhşa yer temin ettiği ileri sürülen şüphelilere yönelik Mersin, Artvin ve Osmaniye'de belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 13 zanlı yakalandı, 5'i yabancı uyruklu 8 kadının ifadesine başvuruldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 5'i serbest bırakıldı.

Yabancı uyruklu kadınlar, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.