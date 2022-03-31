Mersin merkezli FETÖ soruşturmasında 12 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı - Haberler

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Mersin merkezli FETÖ soruşturmasında 12 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı

AA - Sezgin Pancar - Güncel
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Mersin merkezli FETÖ soruşturmasında 12 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında soruşturma yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerine maddi yardımda bulundukları iddia edilen biri yabancı uyruklu 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

MERSİN (AA) - Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında soruşturma yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerine maddi yardımda bulundukları iddia edilen biri yabancı uyruklu 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılığın yürüttüğü soruşturmada, biri ABD uyruklu 12 şüphelinin örgüt üyelerine ve ailelerine maddi yardımda bulundukları tespit edildi.

Şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Ekipler, şüphelilerin yakalanması için Mersin, İstanbul ve Balıkesir'de çalışma başlattı.

AA / Sezgin Pancar - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet, Gözaltı, Mersin, Güncel, Haberler

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