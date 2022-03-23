Mersin merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı - Haberler

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Mersin merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı

AA - Mustafa Ünal Uysal - Güncel
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Mersin merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı

Mersin merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

MERSİN (AA) - Mersin merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mersin Limanı kırmızı hat bölgesindeki konteyner kapılarını açmaya çalışan zanlılar S.G. ve F.Ç, görevliler tarafından yakalandı.

Şüphelilerin, Z.C'nin kullandığı tırın dorsesinde limana girdikleri tespit edildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce S.G, F.Ç. ve Z.C. gözaltına alındı.

Zanlılar S.G. ve F.Ç'nin, İtalya'ya gidecek yük gemisiyle ülkeden yasa dışı yollarla çıkmaya çalıştıkları belirlendi.

Soruşturmayı genişleten polis, Gaziantep'ten kente getirdiği zanlıların kaçmalarını organize ettiği ileri sürülen H.E'yi Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yakaladı. H.E. ile irtibatı belirlenen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında hizmetli olarak çalışan E.Ç. de Ankara'da gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından zanlılardan S.G, F.Ç, Z.C. ve H.E. tutuklandı, E.Ç. ev hapsi tedbiriyle salıverildi.

AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Mersin, Güncel, Haberler

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