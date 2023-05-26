Mersin merkezli dolandırıcılık operasyonuna 20 tutuklama

MERSİN merkezli 3 ilde, internet üzerinden açtıkları sahte hesaplar aracılığı ile 75 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 22 şüpheliden 20'si tutuklandı.

MERSİN merkezli 3 ilde, internet üzerinden açtıkları sahte hesaplar aracılığı ile 75 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 22 şüpheliden 20'si tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nce 3 ilde, internet üzerinden açtıkları sahte hesaplar aracılığı ile 75 milyon liralık dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik çalışma başlatıldı. Polis, soruşturma kapsamında, dijital materyal, banka hesapları, cep telefonları ve kamera görüntülerini inceledi. Liderlerince verilen talimatlara ve görevlendirmeye göre organize hareket eden örgüt üyelerinin, ofis olarak kullandıkları adreslerde kısa süreli kaldıkları, teknik ekipmanlar kullanarak planlı-vardiyalı çalışma sistemiyle dolandırıcılığı gerçekleştirdikleri belirlendi. Örgüt üyelerinin, internet üzerinden kendi düzenledikleri jigolo, oto alım satım, yasa dışı bahis siteleri ve telefon üzerinden birçok kişiyi bugüne kadar 75 milyon lira dolandırdığı, paranın bir kısmını hesaplara transfer ettikleri, bir kısmını ise kripto paraya çevirdikleri ortaya çıktı.

Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen ve sorgulanan şüphelilerin birçoğunun çok sayıda dolandırıcılık, tehdit, kasten yaralama ve hakaret suçlarından kaydı bulunduğu belirtildi. Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden, aralarında kadınların da bulunduğu 20 kişi tutuklanırken 2'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.