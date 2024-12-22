Mersin Merkezli DEAŞ Operasyonunda 6 Şüpheli Tutuklandı
Mersin merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen çalışmada, 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Operasyonda ele geçirilen doküman ve dijital malzemeler inceleniyor.
Mersin merkezli 8 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada terör örgütüne finans sağladığı iddia edilen 7 şüphelinin kimliği tespit edildi.
Mersin, İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, İzmir, Manisa, Karabük, Şırnak'taki adreslere gerçekleştirilen operasyonda zanlılar yakalandı.
Adreslerde ele geçirilen doküman ve dijital malzemeler incelemeye alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.